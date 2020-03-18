Tomarza Belediyesi karla mücadele çalışması yaptı
Tomarza Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açtı.
18.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:10
Tomarza Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açtı.
Tomarza Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün kar temizleme araçları, gecenin geç saatlerine kadar kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.
Kapanan köy yollarını ulaşıma açan ekipler, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da gerçekleştirdi.
Tomarza Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün kar temizleme araçları, gecenin geç saatlerine kadar kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.
Kapanan köy yollarını ulaşıma açan ekipler, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti