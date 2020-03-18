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Tomarza Belediyesi karla mücadele çalışması yaptı

Tomarza Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açtı.

18.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:10
Tomarza Belediyesi karla mücadele çalışması yaptı
Tomarza Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açtı.
Tomarza Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün kar temizleme araçları, gecenin geç saatlerine kadar kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.
Kapanan köy yollarını ulaşıma açan ekipler, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Tomarza, Güncel

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