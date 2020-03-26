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Tomarza Belediyesi'nden dezenfekte çalışması

Tomarza Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı kamu alanlarında başlattığı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını cadde ve sokaklar başta olmak üzere geniş alana yaydı.

26.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:10
Tomarza Belediyesi'nden dezenfekte çalışması
Tomarza Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı kamu alanlarında başlattığı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını cadde ve sokaklar başta olmak üzere geniş alana yaydı.
Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi için her türlü dezenfekte ve hijyen çalışmalarını aralıksız devam ettirdiklerini söyledi.
Salgınla ilgili önlemleri zamanında aldıklarını ve bütün imkanları seferber ettiklerini belirten Şahin, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için yapılması gereken ne varsa fazlasıyla yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bölgemizde bulunan tüm kamu alanlarını dezenfekte ettik. Farklı kurumlardan bize gelen talepleri vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda periyodik olarak devam ettiriyoruz. Bununla birlikte cadde ve sokaklar başta olmak üzere çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bütün çabamız, hemşehrilerimin sağlığıdır." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Davut Şahin, Tomarza, Güncel

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