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Tomarza Belediyesinin karla mücadele çalışması

Tomarza Belediyesi, tüm iş makinelerini karla mücadele çalışmaları için seferber etti.

01.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:40Tomarza Belediyesinin karla mücadele çalışması
Belediyesi, tüm iş makinelerini karla mücadele çalışmaları için seferber etti.
Belediye Başkanı Davut Şahin, ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeni ile vatandaşların mağdur olmamaları için öncelikle ana yolların açılmasını ve akabinde ara sokaklara girilerek gerek ilçe merkezinde gerekse ilçeye bağlı 46 mahallenin tüm yollarının açılması emrini verdi.
Ekiplerle birlikte çalışmalara katılan Şahin, "Karla mücadele ekiplerimiz, çalışmalarını aralıksız yürütmekte. Mevcut imkanlarda tüm mahallelerimizin yollarını en kısa zamanda açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın biraz sabırlı olmasını istiyoruz. Açılmadık tek bir yolumuz ve sokağımız kalmayacak." dedi.

Davut Şahin, Tomarza, Güncel

Kaynak: AA

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