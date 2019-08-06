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Tomarza Belediyespor sahaya indi

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Tomarza Belediyespor, 2019-2020 Sezonu için ilk antrenmanını Tomarza İlçe Stadı'nda gerçekleştirdi.

06.08.2019 12:06 Tomarza Belediyespor sahaya indi
Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Tomarza Belediyespor, 2019-2020 Sezonu için ilk antrenmanını Tomarza İlçe Stadı'nda gerçekleştirdi.

Fikstür çekimi 17 Ağustos'ta yapılacak olan Kayseri Birinci Amatör Küme'de yer alan takımlar sezon açmaya devam ediyor. Bu sezon Birinci Amatör Küme'de şampiyonluk kovalamaya hazırlanan Tomarza Belediyespor, ilçe stadında yaptığı antrenman ile 2019-2020 sezonuna 'Merhaba' dedi. Bu sezon takımın başına Antrenör Selçuk Yılmaz'ı getiren Mavi-Beyazlı takımın ilk idmanına Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'de katıldı. Şahin, idman öncesi oyuncular ile kısa bir toplantı yaptı. Sezonun ilk çalışmasını yönetim kurulu tam kadro olarak izledi. - KAYSERİ

Kayseri, Tomarza, Spor

Kaynak: İHA

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