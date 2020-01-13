Haberler » Güncel » Tomarza'da 277 toki konutunun sahibi kura ile belirlendi - Haber

Tomarza'da 277 toki konutunun sahibi kura ile belirlendi

Tomarza'da 277 TOKİ konutunun sahibi kura ile belirlendiKAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 277 konutun hak sahipleri, kura ile belirlendi.

13.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:03Tomarza'da 277 toki konutunun sahibi kura ile belirlendi
'da 277 TOKİ konutunun sahibi kura ile belirlendi
KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 277 konutun hak sahipleri, kura ile belirlendi.
Tomarza'da yaptırılan 157 adet 2+1 konut için 198, 120 adet 3+1 konut için ise 125 başvuru yapıldı. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin belirlenmesi için Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi'nde kura çekilişi gerçekleştirildi. Törene, AK Parti İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve başvuruda bulunan vatandaşlar katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Elbette Tomarza'mız değerlerine bağlı olan bizim gurur kaynağı ilçemiz. Temennimiz bu yapılan çalışmaların bereket getirmesi. TOKİ'mizin başlattığı çalışmaların burada devam edeceğinden hiç şüpheniz olmasın. Yeter ki talep olsun" dedi.
Başkan Büyükkılıç'ın konuşmasının ardından kura çekilişi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte konut sahibi olanlar büyük mutluluk yaşadı.

Milletvekili, Kayseri, Tomarza, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:44  Moda sahilinin 44 yıllık dosyası yeniden gündemde - Haber
18:44  Muğla'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haber
18:43  KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 8'inci ölüm yılında anıldı - Haber
18:42  Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, başkan yardımcısına yapılan saldırıyı kınadı Açıklaması - Haber
18:40  Üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptı - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
13.01.2020 18:50:51