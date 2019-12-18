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Tomarza'da 4000 fidan toprakla buluştu

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, yılın son günlerinde 4000 fidan daha diktiklerini söyledi.

18.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:14Tomarza'da 4000 fidan toprakla buluştu
Belediye Başkanı Davut Şahin, yılın son günlerinde 4000 fidan daha diktiklerini söyledi.
Şahin, AA muhabirine, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde 4000 fidanı daha toprakla buluşturduklarını kaydetti.
Geçen ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı organizasyonunda ülke genelinde gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikme kampanyası kapsamında ilçede 13 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu aktaran Şahin, "Tomarza Belediyesi olarak daha yeşil bir çevre için fidan dikimine katılan kamu çalışanlarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, muhtarlarımıza, Tomarzalı hemşehrilerime ve belediye personelime teşekkür ederim. 2020'de de onbinlerce fidanı toprakla buluşturacağız." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Davut Şahin, Tomarza, Güncel

Kaynak: AA

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