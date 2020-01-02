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Tomarza'da bir ilkokulda zeka oyunları ve tasarım atölyesi açıldı

Tomarza ilçesinde Culha İlkokulu'nda zeka oyunları ve tasarım atölyesi açıldı.

02.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:00 Tomarza'da bir ilkokulda zeka oyunları ve tasarım atölyesi açıldı
ilçesinde Culha İlkokulu'nda zeka oyunları ve tasarım atölyesi açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında oluşturulan atölyenin açılışına Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, törende yaptığı konuşmada, güçlü yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda bu tür atölyelerin açılmaya devam edeceğini belirterek, "Bu atölyede çocukların becerilerini geliştirmesine fırsat tanıyacak seramik, ahşap, halı dokuma gibi çalışmalar yapılacak. Ayrıca zeka oyunları ve robotik kodlama eğitimleri de verilecek. Atölyenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.
Konuşmanın ardından açılışı yapılan atölye, katılımcılar tarafından gezildi.

Mehmet Kurt, Tomarza, Güncel

Kaynak: AA

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