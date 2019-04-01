Tomarza'da Davut Şahin Başkan Oldu

Tomarza ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Davut Şahin 6 bin 486 oy aldı.
Belediye Başkan adaylarının aldığı oy sayıları şu şekilde:
Saadet Partisi Ömer Yerli: 372
Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Kazım Akçakoca: 85
Büyük Birlik Partisi Ramazan Demirezen: 2149
CHP Osman Koç: 5419
AK Parti Davut Şahin: 6486
Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde:
Saadet Partisi: 526
Bağımsız Türkiye Partisi: 82
Türkiye Komünist Partisi: 22
Vatan Partisi: 63
Büyük Birlik Partisi: 1792
CHP: 4954
AK Parti: 7011 - KAYSERİ
Tomarza, Davut Şahin, Politika
Kaynak: İHA