01 Nisan 2019, 16:44
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Tomarza'da Davut Şahin Başkan Oldu

Tomarza

Tomarza ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Davut Şahin 6 bin 486 oy aldı.

Tomarza ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Davut Şahin 6 bin 486 oy aldı.

Belediye Başkan adaylarının aldığı oy sayıları şu şekilde:

Saadet Partisi Ömer Yerli: 372

Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Kazım Akçakoca: 85

Büyük Birlik Partisi Ramazan Demirezen: 2149

CHP Osman Koç: 5419

AK Parti Davut Şahin: 6486

Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde:

Saadet Partisi: 526

Bağımsız Türkiye Partisi: 82

Türkiye Komünist Partisi: 22

Vatan Partisi: 63

Büyük Birlik Partisi: 1792

CHP: 4954

AK Parti: 7011 - KAYSERİ Tomarza, Davut Şahin, Politika
Kaynak: İHA