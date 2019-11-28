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Tomarza'da ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

28.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:18Tomarza'da ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi
'nin ilçesinde ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Tomarza İlçe Emniyet Amirliği ile Tomarza Yavuzselim İlkokulu iş birliğinde, İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.
Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, trafik parkurunda akülü araç kullanan öğrencilerle sohbet ederek trafik kurallarına riayet ettikleri için teşekkür etti.
Programa, Belediye Başkanı Davut Şahin ile kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kayseri, Tomarza, Güncel

Kaynak: AA

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