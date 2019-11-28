Haberler » Güncel » Tomarza'da KASKİ toplantısı - Haber

Tomarza'da KASKİ toplantısı

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir ve KASKİ yetkilileri ile değerlendirme toplantısı yaptı.

28.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:16Tomarza'da KASKİ toplantısı
Belediye Başkanı Davut Şahin, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir ve KASKİ yetkilileri ile değerlendirme toplantısı yaptı.
Şahin, Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, 2014 yılından bugüne kadar KASKİ'nin Tomarza ilçesinde 50 milyon liranın üzerinde yatırım yaptığını söyledi.
Özgür Özdemir ise vatandaşların nitelikli içme suyuna ulaşması, kanalizasyon ve yağmur suyunun tahliyesi için önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, planlamaları çerçevesinde çalışmalarına devam edecelerini ifade etti.

Özgür Özdemir, Davut Şahin, Kayseri, Tomarza, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:39 Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü (3)
17:38 Hayırlı olsun Gaziantep!
17:38 Teknoloji bağımlılığı çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor
17:38 Filipinler'de üniversite kampüsünde el bombası patladı: 2 ölü
17:34 Mehmet Akif Mahallesi'nde kaldırım çalışması
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
16:00 Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı: 196 bin TL'lik hesap cüzdanı dikkat çekti
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
20:48 Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi
28.11.2019 17:40:56