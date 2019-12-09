Haberler » Güncel » Tomarza'da kış tedbirleri semineri düzenlendi - Haber

Tomarza'da kış tedbirleri semineri düzenlendi

Tomarza ilçesinde kış tedbirleriyle ilgili seminer düzenlendi.

09.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:20Tomarza'da kış tedbirleri semineri düzenlendi
ilçesinde kış tedbirleriyle ilgili seminer düzenlendi.
Trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış koşulları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen seminer, Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleştirildi.
Etkinliğe, Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Davut Şahin, kurum amirleri, esnaf ve ziraat odalarının başkanları ve muhtarlar katıldı.
Seminerde, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Şube Bürosu Amiri polis memuru Tahsin Cerit, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri konusunda bilgi verdi.

Tomarza, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:34 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EŞREF GANİ LE GÖRÜŞÜYOR - Haber
15:34 Nalan'dan gece yarısı baskın - Haber
15:33 MALTEPE D-100'DEKİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA (1) - Haber
15:29 Etimesgut Belediyesinden engelsiz sanat - Haber
15:28 AFAD gönüllüleri Türkmen Şelalesi'nde çöp topladı - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 15:39:27