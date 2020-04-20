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Tomarza'da kullanılmış maske ve eldivenler tıbbi atık kutularına atılıyor

Tomarza Belediyesi, kullanılmış maske ve eldivenler için tıbbi atık kutuları yerleştirdi.

20.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:22
Tomarza'da kullanılmış maske ve eldivenler tıbbi atık kutularına atılıyor
Tomarza Belediyesi, kullanılmış maske ve eldivenler için tıbbi atık kutuları yerleştirdi.
Tomarza Belediyesi, vatandaşların virüsten etkilenmesini önleme faaliyetleri kapsamında tıbbi atık olarak değerlendirilen ve salgın nedeniyle kullanımı artan maske ve eldivenlerin kimseye zarar vermeden toplanması ve atılması için hazırlanan özel atık kutularını tüm resmi kurumlar ile vatandaşların yoğun olduğu alanlara yerleştirdi.
İlçe Belediye Başkanı Davut Şahin, maske ve eldivenlerin evsel atıklarla karışmasını engellemek adına atık kutuları oluşturduklarını söyledi.
Bunları çöpe değil, ayrıştırılmış özel atık kutularına atmanın toplum sağlığı için önem arz ettiğini vurgulayan Şahin, "Atık kutuları sayesinde maske ve eldivenler, insan ve toplum sağlığı açısından bir tehdit oluşturmadan toplanıyor. Hazırlanan bu konteynerleri ilçemizdeki tüm resmi kurumlara ve vatandaşların yoğun olduğu alanlara ekiplerimizle beraber koyduk. Bu konuda duyarlı olan hemşehrilerimize de teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Tomarza, Güncel
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