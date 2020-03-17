Tomarza'da TOKİ'nin 7 konutu satılacak
Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, TOKİ'nin 2. etap 3+1 7 konutunun satışa çıkarılacağını duyurdu.
17.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:31
Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, TOKİ'nin 2. etap 3+1 7 konutunun satışa çıkarılacağını duyurdu.
Şahin, yazılı açıklamasında, Tomarza Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde 4. Mıntıka Mahallesi Toplu Konut Projesinde sözleşmenin imzalandığını aktardı.
Şahin, "TOKİ stoklarında yer alan 7 konut, 23 Mart-30 Haziran'da açık satışa sunulacak olup, konutların açık satış işlemleri, Tomarza Ziraat Bankası Şubesi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Stokta yer alan konutların alternatif fiyat listesi ve satış koşulları www.toki.gov.tr adresinden temin edilebilecek." ifadelerini kullandı.
Şahin, yazılı açıklamasında, Tomarza Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde 4. Mıntıka Mahallesi Toplu Konut Projesinde sözleşmenin imzalandığını aktardı.
Şahin, "TOKİ stoklarında yer alan 7 konut, 23 Mart-30 Haziran'da açık satışa sunulacak olup, konutların açık satış işlemleri, Tomarza Ziraat Bankası Şubesi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Stokta yer alan konutların alternatif fiyat listesi ve satış koşulları www.toki.gov.tr adresinden temin edilebilecek." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Davut Şahin, Tomarza, Güncel
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