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Tomarza'daki balya yangını 8 saat sonra söndürüldü

Tomarza ilçesine bağlı Cücün mahallesinde çıka balya yangını, itfaiye ekiplerinin 8 saat süren çalışması sonrasında söndürüldü.

01.08.2019 09:43 Tomarza'daki balya yangını 8 saat sonra söndürüldü
Tomarza ilçesine bağlı Cücün mahallesinde çıka balya yangını, itfaiye ekiplerinin 8 saat süren çalışması sonrasında söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Cücün mahallesinde balya yangını meydana geldi. Yapılan ihbarla olay yerine Develi İtfaiye Bölge Amirliği de sevk edildi. çalışmalar çerçevesinde yanan balyalar Tomarza Belediyesi ve Develi Belediyesi'ne bağlı araç ve personellerin de desteği ile emniyetli bölgeye taşındı.

Balya yangını, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışması sonrasında söndürüldü. - KAYSERİ

İtfaiye, Tomarza, Develi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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