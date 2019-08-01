Tomarza'daki balya yangını 8 saat sonra söndürüldü

Tomarza
ilçesine bağlı Cücün mahallesinde çıka balya yangını, itfaiye ekiplerinin 8 saat süren çalışması sonrasında söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Cücün mahallesinde balya yangını meydana geldi. Yapılan ihbarla olay yerine Develi İtfaiye
Bölge Amirliği de sevk edildi. çalışmalar çerçevesinde yanan balyalar Tomarza Belediyesi ve Develi Belediyesi'ne bağlı araç ve personellerin de desteği ile emniyetli bölgeye taşındı.
Balya yangını, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışması sonrasında söndürüldü. - KAYSERİ