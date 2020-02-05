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Tomarza'dan Elazığ ve Malatya'ya yardım eli

Tomarza Belediyesince Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan kampanyada toplanan yardımlar AFAD'a teslim etmek üzere gönderildi.

05.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:40Tomarza'dan Elazığ ve Malatya'ya yardım eli
Belediyesince ve 'daki depremzedeler için başlatılan kampanyada toplanan yardımlar AFAD'a teslim etmek üzere gönderildi.
"Tomarza Elazığ ve Malatya ile el ele" adıyla başlatılan yardım kampanyasında depremzedeler için vatandaşlar battaniye, ısıtıcı, gıda, giyecek yardımında bulundu.
Yardımlar, kamyonlara yüklenerek AFAD'a teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.
Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, şunları kaydetti:
"Elazığ ve Malatya'da meydana gelen bu deprem çoğu ilde olduğu gibi Tomarza'da da hissedildi. Deprem sonrası devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olarak yardım elini uzattı. Ülkemiz genelinde başlatılan yardım kampanyasına Tomarza da duyarsız kalmadı ve depremzedelere yardım eli uzattık. Yardım kampanyamıza destek veren hemşerilerimize, esnaflarımıza, STK'larımıza, muhtarlarımıza, karne harçlıklarıyla biriktirdikleri paralarıyla ısıtıcı soba alan yavrularımıza, evindeki oyuncakları paket yaparak içerisine yazdığı mektubu koyan 'Ne olur üzülmeyin' diyen kardeşimize çok teşekkür ediyorum."

Tomarza, Malatya, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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