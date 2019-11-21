Haberler » Güncel » Tomarza emniyetinden öğrencilere yönelik kültürel gezi - Haber

Tomarza emniyetinden öğrencilere yönelik kültürel gezi

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Tomarza İlçe Emniyet Amirliğince yürütülen "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Geleceğe Atılan İmzalar Projesi" kapsamında, kısıtlı imkanlara sahip öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.

21.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:50Tomarza emniyetinden öğrencilere yönelik kültürel gezi
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliğince yürütülen "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Geleceğe Atılan İmzalar Projesi" kapsamında, kısıtlı imkanlara sahip öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.
Proje kapsamında 20 öğrenci servislerle kent merkezine getirildi. Sabah kahvaltısı ile başlayan etkinlikte öğrenciler, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde ve Tomarza İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler ile rehberler eşliğinde Hunat Camii, Cumhuriyet Meydanı, müze gibi tarihi ve turistik yerleri gezerek bilgiler aldı.
Ayrıca, Erciyes'te teleferiğe binen, Kadir Has Stadyumunu gezen öğrenciler son olarak sinemaya giderek vizyondaki filmleri izledi.

Tomarza, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:20 Akbank Sanat'tan Yeni Sergi: Düzenli Delilik
11:20 Teröristler tarafından toprağa gömülen patlayıcı imha edildi
11:20 "TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek"
11:20 Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
11:20 İstanbul-beşiktaş'ta öğretmen kadına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:42 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncularından biri tutuklandı
10:38 Dışişleri Bakanlığı, göçmenler için Türkiye'yi suçlayan Yunanistan Başbakanı'na tepki gösterdi
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:33 Beyoğlu'nda çocukları taciz ettiği iddia edilen adam, mahalleli tarafından dövüldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 11:21:12