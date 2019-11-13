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Tomarza'nın bazı mahallelerinde cenaze yemeği uygulaması kaldırıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesindeki bazı mahallelerde cenaze yemeği uygulaması maliyetinin yüksek olması nedeniyle kaldırıldı.

13.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:56Tomarza'nın bazı mahallelerinde cenaze yemeği uygulaması kaldırıldı
'nin ilçesindeki bazı mahallelerde cenaze yemeği uygulaması maliyetinin yüksek olması nedeniyle kaldırıldı.
Kapukaya Mahalle Muhtarı Yaşar Duman, yaptığı açıklamada, cenazenin defnedildiği ilk gün ikram edilen kıymalı pidenin cenaze sahiplerine maliyetinin yaklaşık 5-10 bin lira civarında olduğunu belirtti.
Bu kadar yüklü bir maliyeti karşılamaya herkesin gücünün yetmediğini dile getiren Duman, "Bu maliyeti karşılamaya gücü olmayanlar hakkında dedikodu oluyor. Bu yüzde cenaze sahipleri borçlanıp bir şekilde yemek veriyorlar. Daha sonra borç ödemek için çok zor duruma girenleri görünce bunun önüne geçmek amacıyla mahalle sakinlerimizle toplanıp cenaze yemeğinin kaldırılmasına karar verdik." ifadelerini kullandı.
Cenaze yemeği geleneğinin Akdere ve Büyükcanlı mahallerinde de kaldırıldığı öğrenildi.

Yaşar Duman, Kayseri, Tomarza, Güncel

Kaynak: AA

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