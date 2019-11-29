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Tomarzalı güreşçiler Ankara'da mindere çıkacak

Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan güreş takımı, İmam Hatiplerarası Türkiye Güreş Şampiyonası seçmelerinde Kayseri'yi temsil edecek.

29.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:38Tomarzalı güreşçiler Ankara'da mindere çıkacak
Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan güreş takımı, İmam Hatiplerarası Güreş Şampiyonası seçmelerinde 'yi temsil edecek.
'da gerçekleştirilecek Türkiye Güreş Şampiyonası seçmelerine katılmak üzere 11 güreşçi, antrenörleri Şamil Alkış eşliğinde Ankara'ya gitti.
Kayseri seçmelerinde il birincisi olarak şampiyonaya kazanmayı hak eden güreş takımı, Ankara'da 3 gün sürecek seçmelerde dereceye girmesi durumunda İstanbul'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.

Kayseri, Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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