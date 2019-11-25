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Tomas: "İyi oynadık"

- Tomas: "İyi oynadık" Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: "Son dakika bile pozisyona girdik değerlendiremedik"ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, iyi oynadıklarını ama pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi.

25.11.2019 23:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:49
- Tomas: "İyi oynadık"
Teknik Direktörü Stjepan Tomas:
" bile pozisyona girdik değerlendiremedik"
ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, iyi oynadıklarını ama pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi.
Süper Lig'in 12'inci hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, iyi oynadıklarını ama girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini belirtti.
Takımın 90 dakika boyunca mücadele ettiğini dile getiren Tomas, "Önde baskı yaptık. Pozisyona girdik, atamadık. Mücadeleyi bırakmadık. Son dakika bile pozisyona girdik ama gol atamadık. Bunun üzerine çalışacağız. Antalyaspor'u yukarıya taşıyacağız" dedi.
Tomas, Tarik Çamdal'ın performansından ise memnun olduğunu söyledi.
Tomas:

Antalyaspor, Spor

Kaynak: İHA
Haber Videosu : Tomas: "İyi oynadık"


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