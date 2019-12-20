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Tomas: "Son saniyede gol yedik çok üzücü

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, 2-1 öne geçmelerine rağmen oyunu tutamadıklarını belirterek, son saniyede gol yemenin üzücü olduğunu kaydetti.

20.12.2019 23:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:10 Tomas:
Teknik Direktörü Stjepan Tomas, 2-1 öne geçmelerine rağmen oyunu tutamadıklarını belirterek, son saniyede gol yemenin üzücü olduğunu kaydetti.

Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, son dakikalarda gol yedikleri için çok üzgün olduklarını kaydetti.

Futbolda böyle durumların her zaman olabileceğini dile getiren Tomas, "Oyuna iyi başladık. Oyunun kontrolü de bizdeyken kötü gol yedik. 2-1 öne geçtik malasef oyunu tutamadık. Son saniyede gol yedik. Çok üzücü ve futbolda bu oluyor" diye konuştu. - ANTALYA

MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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