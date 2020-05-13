Tombala oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 22 bin TL ceza kesildi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde tombala oynarken yakalanan 6 kişiye toplamda 22 bin 25 TL para kesildi.

Tombala oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 22 bin TL ceza kesildi
13.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:41
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde tombala oynarken yakalanan 6 kişiye toplamda 22 bin 25 TL para kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesinde tombala oynandığı ihbarını alan Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri fındık bahçesindeki barakaya baskın düzenledi. Fındık bahçesindeki barakada tombala oynarken yakalanan F.A., E.K., Z.K., A.Y. H.A. ve S.K. isimli şahıslara Kabahatler Kanununun 34 üncü maddesi gereğince 6 bin 125 TL ve yine aynı şahıslara Umumi Hıfzıssıhha kanununun 282. Maddesi gereğince 15 bin 900 TL. idari para cezası uygulandı.

Olay yerinde yapılan aramada 89 adet oyun markası, 317 adet oyun pulu, 25 adet tombala kağıdı, 2 adet ışıldak, 1 adet jeneratör, 10 metre elektrik kablosu, jeneratör için 3 litre benzin ve şüpheli şahıslar üzerinde yapılan kaba üst aramasında 47 bin 252 TL ele geçirilerek muhafaza altına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karapürçek, Sakarya, 3. Sayfa, Haber

3. Sayfa Manşet

Haberler

Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Survivor’dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi Haber
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Denizli’nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Haber
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Türkiye’de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu’nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı Haber
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Haberler››3. Sayfa››Tombala oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 22 bin TL ceza kesildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:46: Çorum polisinden suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama - Haberler 16:46: Huawei 2020 yılının ilk çeyrek değerlendirmesini gerçekleştirdi - Haberler 16:43: Kartal'da yaşanan hırsızlık dudak uçuklattı: 6 dakikada 1 ton 200 kilo et çaldılar - Haberler 16:43: Gönüllü Bahçeleri için kullanım hakkı uzadı - Haberler 16:42: Başkan Tuna, çocukları sosyal mesafe konusunda uyardı - Haberler 16:10: Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel 16:05: Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi 16:02: Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi 16:02: Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi - Haberler 15:45: Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu - Haberler