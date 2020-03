Kırşehir'de Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, İdlib şehitlerini andı.20 farklı ülkeden Türkiye'ye gelen 200 öğrenci, dil eğitiminin yanı sıra kültür ve tarih eğitimleri de alarak topluma entegre oluyor. Türk milletinin askerliğe bakışının yanı sıra askere neden Mehmetçik dendiğini öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler, İdlib'de şehit düşen askerlerle ilgili duygularını paylaştı. Öğretim Görevlisi Muhammed Mazhar Şahin, dil eğitimi verdiği öğrencilere, "Türk askeri dünyanın her bölgesinde mazluma umut, zalime ise korku için mücadele ediyor. Bugün Suriye'de, dün Irak'da, önceden Afganistan'da dünyada nerede ihtiyaç varsa Türk ordusu Somali'de, Sudan'da da bir huzur, bir umut götürme çabası içerisinde. Bu nedenle bizler askerlerimize Mehmet diyoruz. Mehmet, Peygamber Efendimizin adı Muhammed isminin Türkçeleşmiş halidir. Mehmet şehit olduğu zaman da bunu peygamberlik makamının bir alt makamı olarak görüyoruz" dedi.Şehit askerlerin isimlerinin yazıldığı tahtada yabancı uyruklu öğrenciler de defterlerine tekrar yapıp şehit askerlerin isimlerini okuyup 'burada' diye onları andı.Sudan'dan Kırşehir'e gelen Momen Herdollou, Türkiye'de olduğunu ve Türk askerini sevdiğini söyledi. Uygur Türkü Amir Kasymov ise, Türkiye'ye 3 ay önce geldiğini belirterek, Türk askerinin yanında olduğunu söyledi.Türk halkının kendilerini benimsediğini anlatan Malili Sekou Drame ve Sırımanı Drame, "Türk halkı bize yardımcı oldu. Bizi seviyor. Biz de Türk askerinin savaşta yanındayız. Türk askerine daima dua ediyoruz. Şehitlere ise Allah'tan rahmet diliyoruz" dediler.Afgan uyruklu Şir Alamnasryar, Sudanlı Minzir Ogail ve Iraklı Rayan Faız Pack'ın ise şunları söyledi:"Türkçe öğreniyor ve Türkiye'yi seviyoruz. Asker olduğu için savaş olmuyor ve bizler de rahat yaşıyoruz. Türk askeri olduğu için zafer olacak ve mazlum halkların yanında olunacak."Afgan, Irak, Sudan, Kazak, Boritanya, Yemenli öğrencilerin dil eğitimleri aldığını anlatan TÖMER Müdürü Doç. Dr. Remzi Can, "Kırşehir'de dil öğretiminin yanı sıra milletimizin kültürel değerlerini de anlatıyoruz. Öğrencilerimizin merakı üzerine dersler arasında bizler de onların merak ettiği her noktada onları bilgilendiriyoruz. Bizlere o kadar alıştılar ve kültürümüzü benimsediler ki şehitlerimize en az bizim kadar onlar da üzüldü" diye konuştu. - KIRŞEHİR