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Tomiris Filmi

Tomiris filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tomiris filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:58Tomiris Filmi
Bozkırların efsanevi kraliçesi Tomiris’in hikayesinin konu edildiği film de yetenekli bir savaşçı olmak için çabalayan Tomiris, yaşadığı kayıpların ardından Saka kabilelerini kendi otoritesi altında birleştirmek için zorlu bir mücadeleye girişir.


: Akan Satayev
Senaryo: Aliya Nazarbayeva, Timur Zhaksylykov
Oyuncular: Almira Tursyn, Adil Akhmetov, Erkebulan Dairov, Berik Aytzhanov, Satybaldy Azamat, Aizhan Lighg, Ghassan Massoud, Ilez Badurgov, Sain Ferhad, Yerden Telemisov, Zarina Totaeva
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Tomiris
Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Kazakistan, Rusya
Orijinal Dili: Kazakça, Rusça
Filmin Süresi: 156 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 10.04.2020

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Ghassan Massoud, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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