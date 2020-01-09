Tomiris Filmi

Bozkırların efsanevi kraliçesi Tomiris’in hikayesinin konu edildiği film
de yetenekli bir savaşçı olmak için çabalayan Tomiris, yaşadığı kayıpların ardından Saka kabilelerini kendi otoritesi altında birleştirmek için zorlu bir mücadeleye girişir. Yönetmen :
Akan SatayevSenaryo:
Aliya Nazarbayeva, Timur ZhaksylykovOyuncular:
Almira Tursyn, Adil Akhmetov, Erkebulan Dairov, Berik Aytzhanov, Satybaldy Azamat, Aizhan Lighg, Ghassan Massoud, Ilez Badurgov, Sain Ferhad, Yerden Telemisov, Zarina TotaevaFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
TomirisYapımcı Firma:
Siyah Beyaz MoviesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Kazakistan, RusyaOrijinal Dili:
Kazakça, RusçaFilmin Süresi:
156 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
10.04.2020 Tomiris Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.