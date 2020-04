Tomografi çekiminde korona virüs riskine dikkat

Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut yaptığı açıklama ile korona virüs şüphesiyle acil servise başvuran hastaları uyardı.Yüksek İhtisas Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut, "Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan olağanüstü süreçte vatandaşlarımızın hastanelere ve özellikle acil servislere adeta akın ettiği görülmektedir. Buna bağlı olarak, acil servislerde tanı için uygulanan PCR testinin sonuçlanmasının uzun zaman alması nedeniyle, hemen hemen her hastada akciğer tomografisi çekilmesi yoluna gidilmektedir. Bu nedenle, tomografi çekimlerinde olağan dışı bir yığılmanın meydana gelmesi yüzünden hastaların saatlerce beklemek zorunda kalabildiği bilinmektedir. Halbuki, bu bekleme alanları bile tek başına sosyal izolasyon mesafesine uyulmasını güçleştirebilir" dedi.Korona virüs şüphesi nedeniyle yapılan her tomografi çekiminden sonra cihazın uygun şekilde dezenfekte edilmesi ve bir sonraki çekimin en az 30 dakika sonra yapılmasının gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Turgut, "Bu durumda, çekim süresi de hesap edildiğinde tek bir tomografi cihazıyla 24 saat içerisinde en fazla 35-40 hastaya çekim yapılması mümkün olabileceği aşikardır. Acil servislerde daha fazla hasta yığılmasına meydan vermemek amacıyla yeterli dezenfeksiyon için gerekli süreye uyulmadığı takdirde, hasta olmayan normal kişiler de hastalığı kapabilir" diye konuştu.Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut, açıklamasında, "Nitekim, yakın dönemde JAMA dergisinde yayınlanan bir çalışmada, korona virüs hastalarının yüzde 41'inin hastalığa hastanede yakalandıkları bildirilmiştir; bu hastaların yüzde 29'u hastane personeli, yüzde 12'si ise hastaneye başvuran kişilerdir. Bu durumda, yaklaşık olarak her 10 Covid-19 hastasından birinin hastalığa gittiği hastanede yakalandığı anlaşılmaktadır. Bu verilerden yola çıkarak, ülkemizde halihazırda Covid-19 tanısı almış bulunan yaklaşık 2000 kişinin, hastalığı hastaneden kapmış olma ihtimali bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.PROF.DR. TURGUT, SON OLARAK ŞU ÖNERİLERDE BULUNDU:"Korona virüs hastalığı bulunan hastaların ve henüz bu hastalığa yakalanmamış kişilerin hastanelerde bir arada bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu acil servislerde ve burada yapılan tomografi çekimlerinde çok dikkatli olmak gereklidir. Vatandaşlarımız, hastaneye gitmelerini zorunlu hale getiren nefes darlığı, düşmeyen ateş gibi şikayetleri bulunmadığı sürece, sadece kendilerinde korona virüs hastalığı bulunup bulunmadığını anlamak için acil servislere başvurmamalıdır."(İHA)

Kaynak: İHA