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Tomruk yüklerken kamyondan düşen kişi öldü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, kestiği ağaçları kamyona yüklerken düşen kişi yaşamını yitirdi.

14.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:40Tomruk yüklerken kamyondan düşen kişi öldü
'nin ilçesinde, kestiği ağaçları kamyona yüklerken düşen kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yaylası yakınlarında ağaç kesimi yapan Soner Meral (44), kestiği tomrukları kamyona yüklediği sırada dengesini kaybederek araçtan düştü.
Yaralanan Meral, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlçeye bağlı Üçtaş köyünün eski muhtarı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Meral, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Harmancık, Gümüşhane, Kürtün, Güncel

Kaynak: AA

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