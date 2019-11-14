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Tomruk yüklü kamyon alev aldı itfaiye alarma geçti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tomruk yüklü kamyon alevler içerisinde kalırken, olayda büyük panik yaşandı.

14.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:03Tomruk yüklü kamyon alev aldı itfaiye alarma geçti
'nin ilçesinde tomruk yüklü kamyon alevler içerisinde kalırken, olayda büyük panik yaşandı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın maddi hasar ile atlatıldı.

Yangın, Sümer Mahallesinde 2280 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 30 H 7795 plakalı kamyon henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayalık ve Akkale itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangında kamyonun sürücü kısmında büyük maddi hasar meydana gelirken, tomrukların bir kısmında yandı. - DENİZLİ

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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