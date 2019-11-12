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Tomruk yüklü kamyon dere yatağına devrildi: 2 yaralı

Bolu'da tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

12.11.2019 20:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:20
'da tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçesinde Bolu istikametine seyreden Recep A. idaresindeki tomruk yüklü 14 AU 426 plakalı kamyon, Tabiat Parkı yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta sıkışan Abdullah A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Abdullah A. ile sürücü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tomruk yüklü kamyon dere yatağına devrildi: 2 yaralı

İtfaiye, Gölcük, Seben, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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