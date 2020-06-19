Tomruk yüklü kamyon evin çatısına uçtu: 1 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tomruk yüklü kamyonun evin çatısına uçması sonucu bir kişi yaralandı.

Tomruk yüklü kamyon evin çatısına uçtu: 1 yaralı
19.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:19
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tomruk yüklü kamyonun evin çatısına uçması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza dün gece saatlerinde Koyulhisar üç yol köprülü kavşakta de meydana geldi. S.A yönetimindeki 52 K 1169 plakalı tomruk yüklü kamyon iddiaya göre fireni patlayıp üç yol kavşakta bulunan 2 katlı bir evin çatısına uçtu. Çatıya uçan kamyon daha sonra evin bahçesine düştü. O esnada kimsenin bulunmadığı evin çatısı ve penceresin de hasar oluşurken kamyon da yüklü tomruklar etrafa saçıldı. Kazada sürücünün iki bacağının da kırık olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Koyulhisar, Sivas, 3. Sayfa, Haber

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