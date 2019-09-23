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Tomruk yüklü kamyon yan yattı

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanda meydana gelen kazada tomruk yüklü kamyon yan yattı.

23.09.2019 15:29Tomruk yüklü kamyon yan yattı
Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanda meydana gelen kazada tomruk yüklü kamyon yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karakaya bölgesinden Balıkısık deposuna tomruk çekimi yapan Kemal Canbaz yönetimindeki 78 YA 990 plakalı tomruk yüklü kamyon, yolların bozuk olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Sürücü Canbaz ve yanında bulunan oğlu Ferdi Canbaz, kazadan yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Karakaya, Karabük, Yenice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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