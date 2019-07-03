03.07.2019 10:39
Haberler» Yerel» Haber

Tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 yaralıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Tavşanlı-Kütahya karayolu 15. kilometresi Şahmelek mevkisinde 34 RK 6622 plakalı hafif ticari araç, Kütahya istikametine giderken 45 AAL 262 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Emre Akın yaralandı.
Kazada yaralanan sürücü Emre Akın, 112 Acil Sevis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Tavşanlı, Kütahya, Yerel

Son Dakika Haberleri
11:00   İSTANBUL-  TÜRKİYE SON 48 YILIN EN SICAK HAZİRAN AYINI GEÇİRDİ
10:51   Halk plajına yapılan kaçak iskeleye tepki
10:39   Tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
09:58   Mahalleli anlattı Başkan kayıt altına aldı
09:28   Bafra Ovası'nda kavun hasadına başlandı, çiftçiler destek bekliyor
03:21   Zonguldak'ta terör operasyonunda 5 tutuklama
03:15   Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin kaldığı binada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı