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Tomruk yüklü TIR, alev alev yandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki tomruk yüklü TIR'da yangın çıktı.

14.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:56Tomruk yüklü TIR, alev alev yandı

DENİZLİ'nin ilçesinde, park halindeki tomruk yüklü TIR'da yangın çıktı. Kabin kısmı alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi.

Sümer Mahallesi'nde, Yasin Kurabulut'a ait park halindeki 20 H 7795 plakalı tomruk yüklü TIR'ın kabin kısmında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, alevleri TIR'ın dorse kısmına ulaşmadan söndürdü. Kabin kısmı alev alan TIR, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Pamukkale, Güncel

Kaynak: DHA

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