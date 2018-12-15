15 Aralık 2018 Cumartesi 17:43



15 Aralık 2018 Cumartesi 17:43

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kestiği tomrukların altında kalan kişi, ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bahçekaya Mahallesi'nde evinin önünde tomrukları kesmek isteyen Mevlüt Aydın (57), bu sırada devrilen tomrukların altında kaldı.Ağır yaralanan Aydın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Aydın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.