Tomruksuyu'nda su kaybına neden olan şebeke yenilendi

Hatay'ın 15 ilçesinde içme suyu atağını sürdüren paslı ve deforme olmuş boruların revize edildiğini belirten Genel Müdürlük, Samandağ ilçesine bağlı Tomruksuyu Mahallesi Uymaz Sokağa su ileten ve su kaybına sebep olan hattın 500 metrelik kısmın 63'lük borularla yenilendiğini aktardı.

Yaşam kaynağımız olan içme suyunun vatandaşlara sağlıklı ve temiz bir şekilde iletilmesi amacıyla basınca dayanıklı boruların çekildiğinin bilgisini veren İdare, yapılan çalışma sayesinde kayıp kaçağın önüne geçildiğini vurguladı.

HATSU ayrıca, kent genelinde oluşan altyapı problemlerini hızlı çözüme kavuşturmak adına ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu.