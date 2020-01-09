Tomur Atagök "Döngüsel İzler" ile Kibele Sanat Galerisi'nde

Eserlerinde tanrıçaları olduğu kadar, sıradan kadınları da kendi dönemlerine ve günümüze ait hikâyelerin içinde ele alan Atagök, yaşanılan anı, kendi resmi ve yer aldığı mekânla birleştirerek başka bir zamana taşıyor.

İnsanın özgür olabilmesi için doğa ile iç içe olması, doğayı anlaması gerektiği hakikati ise sanatçının eserlerinin bir diğer özelliği olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Türkiye'deki akademik müzecilik eğitiminin kurucusu olan Tomur Atagök bu alanda yaptığı çalışmalarla da dikkat çekiyor. Ressamlığın dışında araştırmacı, akademisyen ve müzeci kimliğiyle de tanınan Atagök'ün retrospektif sergisi "Döngüsel İzler", Kibele Sanat Galerisi'nde 18 Şubat 2020 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.