Tomurcuk Çevre Eğitimlerine Devam Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk' projesi ilkokul öğrencilerine eğitimler sunmaya devam ediyor.
Tomurcuk son olarak Fatih
İlkokulu, Kızılcıkorman İlkokulu, Mustafa Kemal Paşa
İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy
İlkokulu ve Berna Yılmaz
İlkokulunda öğrencilerle buluştu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Projemiz kapsamında ilkokullardaki çevre eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitim projemizle gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakmayı ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi için eğitimlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
02 Aralık 2018 Pazar 16:26