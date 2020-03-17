Toni Kroos ve Emilio Butragueño'nun Madrid Formasıyla İlk Golleri
2014'te Real Madrid'e katılan Alman orta saha Toni Kroos, Madrid formasıyla ilk golünü Kasım ayında oynanan Rayo Vallecano maçında kaydetmişti. Emilio Butragueño, 1984'ün Şubat ayında oynanan maçta Cadiz'e karşı ilk golünü atmış ve o maçta kendi hanesine toplamda 2 gol yazdırmıştı.
17.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:00
2014'te Real Madrid'e katılan Alman orta saha Toni Kroos, Madrid formasıyla ilk golünü Kasım ayında oynanan Rayo Vallecano maçında kaydetmişti. Emilio Butragueño, 1984'ün Şubat ayında oynanan maçta Cadiz'e karşı ilk golünü atmış ve o maçta kendi hanesine toplamda 2 gol yazdırmıştı.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Real Madrid, Toni Kroos, Madrid, Spor
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