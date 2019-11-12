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Tony Parker'ın forması emekli edildi

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından San Antanio Spurs, efsane oyuncularından Tony Parker'ın 9 numaralı formasını emekliye ayırdı.

12.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:18Tony Parker'ın forması emekli edildi

Amerikan Ulusal Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından San Antanio Spurs, efsane oyuncularından Tony Parker'ın 9 numaralı formasını emekliye ayırdı. 37 yaşındaki eski yıldızın forması, San Antanio Spurs'un salonu AT&T Center'ın tavanında kulübün efsane isimlerinin formalarının bulunduğu bölümdeki yerini aldı.

2011-2018 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen Fransız oyun kurucu geçtiğimiz yıl aktif basketbol kariyerine son verdiğini açıkladı. Tony Parker, kendisini 2001 NBA draftında 28'inci sıradan seçen San Antanio Spurs'ta, 2011 NBA lokavtı sürecinde ülkesinin takımı ASVEL'de oynaması dışında, 17 sezon boyunca forma giydi.

SPURS İLE 4 NBA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Tony Parker, San Antanio Spurs'ta 2003, 2005, 2007 ve 2014 olmak üzere toplam 4 NBA şampiyonluğu gördü. Fransız efsane basketbolcu ilki 2006 yılında olmak üzere 6 kez de All-Star seçilme başarısı gösterdi. Parker 2007 NBA Finali'nde de en değerli oyuncu (MVP) ödülüne layık görüldü.

FRANSA İLE 2013'TE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Tony Parker, ilki 2001 yılı olmak üzere ülkesi Fransa ile 8 kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti. 37 yaşındaki oyun kurucu, Fransa ile 2005 ve 2015'te bronz, 2011'de gümüş, 2013 yılında ise Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.



Tony Parker, basketbol, Spor

Kaynak: DHA

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