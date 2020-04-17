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Tony Parker, Lyon’un başkanı olabilir

Altı All Star, dört NBA yüzüğü, bir MVP ödülü, 1254 maç, onlarca başarı... NBA tarihinin en özel oyun kurucularından olan Tony Parker, Euroleague’de mücadele eden ASVEL’in sahibi konumunda.

17.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:04
Tony Parker, Lyon’un başkanı olabilir
Altı All Star , dört NBA yüzüğü, bir MVP ödülü, 1254 maç, onlarca başarı… NBA tarihinin en özel oyun kurucularından olan Tony Parker, Euroleague’de mücadele eden ASVEL’in sahibi konumunda.

2019’da basketbolu bırakan Parker, ASVEL’i satın almak için yatırımcı ararken kendisine Olympique Lyon'un sahibi ve başkanı Jean-Michel Aulas kendisine yardımcı olmuştu. Goal’de yer alan habere göre Aulas, 2024’te 75. doğum gününün ardından tahtı başkasına bırakmak istiyor. Ve bu konuda aklından geçen isimlerden biri yaklaşık 10 aydır beraber çalıştığı Tony Parker.

Efsanevi Fransız futbolcu Thierry Henry’le bir dönemler futbol sektöründe yer almak istediğini söyleyen Parker, NBA’de Gregg Popovich tedrisatı altında parlarken 2014 Kasım’ında ESPN’e, “Basketbolu çok seviyorum çünkü Popovich’le çalışıyorum. Ondan saha dışına, yönetime dair onlarca şey öğreniyorum. Bu tarz şeylere meraklıyım.” demecini vermişti.

Jean-Michel Aulas ise geçtiğimiz haftalarda L’Equipe’e, “Tony’nin dünya tarafından sevilen bir isim olduğunu herkes biliyor. O; ekonomi, yönetim, siyaset ve iletişim konularında bir profesyonel. Bütün gereklilik kutularını dolduran birisi.” demişti.

Kaynak: EuroSport.com

Etiketler: Tony Parker, Star, Spor
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