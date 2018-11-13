Tonya'da Doğayla İç İçe Yürüyüş Parkuru

13 Kasım 2018 Salı 16:24



13 Kasım 2018 Salı 16:24

TRABZON'un Tonya ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan bin 800 metrelik yürüyüş yoluyla, doğal güzelliğiyle ilgi çeken Fol Deresi üzerindeki Canik Şelalesi'ne ulaşılacak. Demir yapı üzerine monte edilecek özel tasarımlı ahşap parkurun, turizme katkı sağlaması hedefleniyor.Tonya İlçe Belediyesi, son günlerde doğal güzelliği ile ön plana çıkan ve yerli ziyaretçilerinin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı olan Canik Şelalesi için harekete geçti, proje geliştirdi. Proje kapsamında Fol Deresi üzerindeki şelaleye ulaşılan ve bir bölümü patika olan yol üzerinde bin 800 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru yapılması kararlaştırıldı. Yaklaşık bir buçuk ay önce başlatılan çalışmalarla, güzergaha doğaya zarar vermeden demir yapı sistemi yerleştirildi. Yaklaşık 1,5 milyon TL'ye mal olması beklenen projede, demir yapı üzerine özel tasarımlı ahşap monte edilip parkurun tamamlanacağı belirtildi. Proje ile doğaseverlerin, çam ağaçları içerisinde, dere boyu yürüyerek hem spor yapması, hem de muhteşem doğa güzelliklerini keşfetmesine olanak sağlanacak. Özel tasarımlı ahşap parkurun yanı sıra çevreye yapılacak ahşap teraslarla da hafta sonu şehirden uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenlerin yeni adresi olması bekleniyor. Projenin, ilçe ve bölge turizmine de katkı sunması hedefleniyor.'DOĞAYA DOKUNMADIK'Proje hakkında konuşan Tonya İlçe Belediye Başkanı Osman Beşel, insanların doğayla iç içe huzurlu vakit geçirebilmesi için örnek bir projeye imza attıkları söyledi. Beşel, "Biz bu şelaleyi değerlendirip ilçenin turizmine, Trabzon'un turizmine katmak istedik ve ilçe insanımıza bir yürüyüş, dinlenme eğelenme ve spor yapma alanı sağlamak istedik. 'Doğaya hiç dokunmadan nasıl bir proje geliştirebiliriz' diye düşündük. Demir aksam üzerine doğal ahşapla bir yürüyüş yolunun olacağına karar vermiş olduk. Tonya merkezden 700 metre uzaklıkta, toplam uzunluğu bin 800 metre. Bin 800 metrelik yürüyüş yolunun 700 metresi demir aksam üzeri ahşap zeminle kaplanmış, diğer kısmı da kauçuk tabanlı yürüyüş yolu olmak üzere bin 800 metrelik yolun bu kısmının demir aksamı döşendi. Hiç doğaya zarar verilmedi. Sadece genişliği 2 metre olan yol, üzerindeki çalı çırpı da temizlendi. Güzergah boyunca denk gelinen ağaçlar da kesilmedi. Çünkü bu tesisi yapmanız her zaman mümkündür, ama bu ağacı bu şekilde kemale erdirmeniz mümkün değildir" dedi.'ESAS AMAÇ DOĞANIN KORUNMASI OLMUŞTUR'Yürüyüş yolu üzerine kamelyalar, çay içme ve yemek yeme yerleri yapmayı planladıklarını belirten Başkan Beşel, şunları söyledi:"Biz bu yolu yapmak isterken esas amacımız mutlaka doğanın korunması olmuştur. Bu amaç doğrultusunda, demir çelik raylar üzerine inşa edilmiş bir yürüyüş yoluyla şelaleye yaya olarak ulaşılırken, bir taraftan da burada doğacak ihtiyaçlar, oluşabilecek herhangi bir vaka halinde araç ulaşımı için bir de araç ulaşımı inşa ettik. Çevresi ile araç yoluyla, yaya yoluyla, doğasıyla bir kombin olarak bu şelaleyi değerlendirmek istedik. Erken kar yağmazsa, bir an önce bitirip halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Yine bu yürüyüş yolunun üzerinde önümüzdeki yıl içerisinde oturma yerleri kamelyalar, çay içme yerleri, yemek yerleri, doğayı bozmayacak tamamen doğayla uyumlu, yürüyüş yolu ve şelaleyle uyumlu doğaya kamufle edilmiş çok güzel tesisler yaparak bu bütünlüğü sağlayacağız."- Trabzon