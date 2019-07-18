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Top Gun: Maverick Filmi

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18.07.2019 23:54 Top Gun: Maverick Filmi
1986 tarihli, başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis'in paylaştıkları Top Gun’ın devam halkası olan Top Gun: Maverick’ın başrolünde yine Tom Cruise yer alıyor. Tom Cruise, ilk filmde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak hayranlarının karşısına çıkacak. Filmin yönetmenliğini ise Joseph Kosinski üstleniyor.


Yönetmen: Joseph Kosinski
Senaryo: Jim Cash, Peter Craig
Oyuncular: Jennifer Connelly, Tom Cruise, Jon Hamm, Val Kilmer, Miles Teller, Ed Harris, Glen Powell, Jean Louisa Kelly, Lewis Pullman, Manny Jacinto, Monica Barbaro, Jay Ellis, Peter Mark Kendall, Jake Picking, Bashir Salahuddin, Rachael Markarian, Chelsea Harris, Penelope Kapudija, Lyliana Wray, Jason Woods, Charles Parnell, Danny Ramirez, Raymond Lee, Kara Wang, Daniel Lewis, Greg Tarzan Davis, Roberta Sparta, Andre Franco, Randy Davison, Nancy DeMars
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Top Gun: Maverick
Yapımcı Firma: Jerry Bruckheimer Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 26.06.2020

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Kaynak: InterSinema.com
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