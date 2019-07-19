Top Gun: Maverick filminin fragmanı yayımlandı! Top Gun: Maverick ne zaman vizyona giriyor?

Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Top Gun: Maverick filminden ilk fragman geldi! Amerikalı oyuncu Cruise haberi Twitter'dan duyurdu. 34 yılın ardından başrolünde Tom Cruise'un yer alacağı yeni film sinema salonlarında olacak. Top Gun: Maverick fragmanı izle…

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Başarılı oyuncu Cruise, ilk filmde olduğu gibi ABD Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak filmde yer alacak. Merakla beklenen film, Türkiye'de 26 Haziran 2020'de vizyona girecek. Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Cruise'a Jennifer Connelly ve Jon Hamm eşlik edecek. Tom Cruise, San Diego'daki Comic-Con adlı televizyon ve çizgi roman festivaline katılıp Top Gun 2 fragmanın tanıtımını yaptı. Oyuncu, ''Bugün Hall H'ye gelen tüm hayranlara teşekkürler. Top Gun: Maverick için ilk fragmanımızı sizlerle paylaşmak harikaydı.'' sözleriyle sevnlerine teşekkür etti.

TOP GUN: MAVERİCK KONUSU

Cruise, 1986 yapımı filmde seçkin savaş pilotlarının yetiştirildiği bir eğitim kampında kendine güveni tam olan Maverick karakterini canlandırıyordu. Yeni film Top Gun: Maverick, orjinal filmin olaylarından 34 yıl sonra gerçekleşir ve efsanevi Kaptan Peter "Maverick" Mitchell'i, Top Gun'un yeni uçuş öğretmeni olarak görevlendirir.

1986 yapımı Top Gun

1986 tarihli filmin devamı olan Top Gun: Maverick'ın başrolünde yine Tom Cruise bulunuyor ve Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmenliğini ise Joseph Kosinski üstleniyor.