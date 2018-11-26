Top Model of the World Finalisti Merve Akkanat

15 Aralık 2018 Tarihinde Mısır'da,World Beauty Organizasyon tarafından gerçekleşecek olan 25.Top Model of the World Yarışmasında bu Yıl 40 Tescilli Top Model Yarışarak Dünyanın Tescilli Top Model'i seçilecek.

Türkiye'nin Gözde Mankenlerinden Merve Akkanat 2018 Yılında Top Model of Turkey Yarışmasında 1.olarak, WB(Organization) tarafından Europe temsilciliğine uygun buldu. Dünya kapsamında ülke temsilciliğinin de dışına çıkarak bir ilke imza attı.

FİNALE HAZIR

4 Aralık tarihinde Mısır'a uçacak olan Merve Akkanat, spor yaparak ve sağlıklı beslenerek kendinden emin bir şekilde yarışmaya hazırlandığını belirtti.

15 Aralık Tarihinde Top Model of the World Yarışmasında derece alıp Dünya'da bir Türk mankenin alabileceği en büyük tacı alarak ülkesine döneceğine inandığını bellirtti. 4 Aralık Tarihinde İstanbul'dan Mısır'a Uçacak olan Tescilli Top Model Merve Akkanat 10 Günlük bir Kamp dönemi geçirecek.

Europe & Asia Temsilcisi ve Tek Türk Mankeni olarak Yarışacağını ve Derece alıp Türkiye'ye döneceğine inandığını belirtti