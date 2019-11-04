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Top oynarken fenalaşan Yiğit, hastanede öldü

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, arkadaşlarıyla bahçede top oynayan Yiğit Efe Deniz (7), aniden fenalaşıp, yere yığıldı.

04.11.2019 16:06Top oynarken fenalaşan Yiğit, hastanede öldü

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, arkadaşlarıyla bahçede top oynayan Yiğit Efe Deniz (7), aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede, kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Yiğit Efe, yaşamını yitirdi.

Olay, dün, Derince'ye bağlı Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Derince Öğretmenler İlkokulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Yiğit Efe Deniz, hafta sonu, sitenin bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken, aniden fenalaştı. Yiğit Efe, yere yığılırken, arkadaşları da koşarak, gittikleri ailelerine durumu bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Yiğit Efe'yi ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Yiğit Efe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak Yiğit Efe Deniz, bugün Yenikent Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Kalp Krizi, Derince, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

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