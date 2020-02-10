Top toplayıcı çocuk, futbolcunun kramponunu tribüne atınca olanlar oldu

Tunus Ligi'nde Club Sportif de Hammam-Lif ile Club Athletique Bizertin takımları arasında oynanan maçta sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Maçın 73. dakikasında top toplayıcı çocuk, Bizertin forması giyen Mohamed Yeken'in kramponunu tribünlere fırlattı.

ÇOCUĞU TEKMELEDİ

Bu hareket sonrası oldukça sinirlenen Yeken, top toplayıcı çocuğu tekmeledi. Hakem de bunun üzerine 25 yaşındaki oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Sağlık görevlileri, top toplayıcı çocuğun bir sıkıntısı olup olmadığını kontrol ederken mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.