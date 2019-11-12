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Topaktaş Yaylası'nda 3 ev yandı

HATAY'ın Dörtyol ilçesi Topaktaş Yaylası'ndaki evde çıkan yangın, 2 eve daha sıçradı.

12.11.2019 12:17 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:18Topaktaş Yaylası'nda 3 ev yandı

HATAY'ın ilçesi Topaktaş Yaylası'ndaki evde çıkan yangın, 2 eve daha sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 3 ev, kullanılamaz hale geldi.

Dörtyol'da bulunan Topaktaş Yaylası'ndaki evde, dün akşam, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, yandaki evlere de sıçradı. İhbar üzerine, bölgeye Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye görevlileri, sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu 3 evi saran alevler, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yayladaki 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Yayla sezonu sona erdiği için boş olan evlerde çıkan yangının nedeni araştırılıyor.



İtfaiye, Dörtyol, Güncel

Kaynak: DHA

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