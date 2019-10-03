Topal, Düzce Üniversitesi'ndeki ihtisaslaşma tecrübe paylaşım toplantısına katıldı

Ormancılık ve doğa turizmi konusunda ihtisas üniversitesi seçilen Kastamonu Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyaret ederek Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma alanındaki tecrübelerinin paylaşıldığı toplantıya katıldı.



Toplantıda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversitelerin bulundukları ile katkısını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" projesine başvurduklarını, önce 100 üniversite arasından sonra 42, 24, ve en son 15 üniversite arasından 5 ihtisas üniversitesi olarak seçildiklerini ifade etti.



Paydaşlarla yapılan toplantılar sonucu sağlık konusunda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, çevre konusunda ise Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı alanlarını strateji alanlar olarak belirlediklerini söyleyen Rektör Çakar, çalışma modeli olarak ise ilk olarak Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğünü ve koordinatörlük bünyesinde ise Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduklarını belirtti. Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma alanında başarı kazandığı ve önemli mesafe kat ettiği çalışmalarla ilgili paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Çakar, bu projede kalkınmaya dokunma boyutunun önemini vurguladı.



Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma süreciyle ilgili bilgiler paylaştı. 2015 yılında YÖK ve Kalkınma Bakanlığı'nın başlattığı projede yer alma başarısı gösteren Düzce Üniversitesi'nin, kendi öz kaynakları ile projeye başladığını dile getirdi. Bölgenin elverişli toprakları, tarım ve orman ürünlerine dayalı sanayiye sahip olması nedeniyle çevre alanında "Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı", sağlık konusunda ise bölgenin potansiyelinden dolayı "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp" alanını ihtisas alanı olarak belirlediklerini sözlerine ekledi.



Basınla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurumlarıyla bir araya geldiklerine, il ve ilçelerde projeyi anlattıklarına ve köylere kadar gittiklerine dikkat çeken Doç. Dr. Uğur Hasırcı, projedeki en önemli noktayı tüm kesimlere ulaşılması şeklinde açıkladı. Sanayi kuruluşları ile birçok iş birliği protokolü imzaladıklarını söyleyen Hasırcı, tıbbi ve aromatik bitki, mantar ve arı ürünleri üretimini teşvik ederek bölge halkının bu faaliyetlerden gelir elde ettiğine dikkat çekti. Düzce Üniversitesi'nin tescilli markalarıyla ihtisaslaşma alanında yaklaşık 30 ürün ürettiğinin altını çizen Doç. Dr. Uğur Hasırcı, ülkemizin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ni kurarak bu merkezde poliklinik hizmetleri verdiklerine işaret etti. Bölgeye 20 milyon euroluk yatırım çektiklerini de dillendiren Doç. Dr. Hasırcı, edindikleri tecrübeleri ve birikimleri konuk Rektörle paylaştı.



Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise ormancılık ve doğa turizmi konusundaki ihtisaslaşma çalışmaları için Düzce Üniversitesi'nin tecrübelerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a ve Düzce Üniversitesi Yönetimine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA