Topal: "Hazırım Hocam"

A Milli Takımımızın İsveç
ve Ukrayna
ile oynayacağı maçlar için çağrılan aday kadroya dün Fenerbahçeli Mehmet Topal
da dahil edildi.
Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu Mircea Lucescu
, sakatlıktan kurtulan ve son oynanan Alanyaspor
karşılaşmasında 5 dakika oyuna giren Topal'ı kadroda görmek istedi. Rumen teknik adam, Mehmet Topal'dan hem saha içinde hem de saha dışında faydalanacak. Ön libero olarak görev yapan sarı-lacivertli futbolcu, milli takımda yer alan gençlere ağabeylik de yapacak.
Alanya maçı sonrasında tecrübeli futbolcuyu arayan Lucescu, Mehmet Topal'dan durumunu öğrenmek istedi. Sarı-lacivertli futbolcunun, "Hazırım hocam" demesi üzerine davet yapıldı.
Bu arada ay-yıldızlı ekibimiz, İsveç ve Ukrayna maçlarının hazırlıklarına dün başladı.Kulüp takımlarında forma giyen oyuncular düz koşunun ardından antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanda kampa dün gece dahil olan Cengiz Ünder
, Hakan Çalhanoğlu
ve Okay Yokuşlu, üst solunum enfeksiyonu geçiren Hasan Ali Kaldırım
ile tedbir amaçlı olarak dinlendirilen Enes Ünal
yer almadı.
Aytemiz Alanyaspor,Mehmet Topal,Mircea Lucescu
Sağ arka adalesinde zorlanma yaşayan Gökhan Akkan'ın yerine ise Bursaspor
'un file bekçisi Okan Kocuk
kadroya dahil edildi.