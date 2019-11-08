Haberler » 3. Sayfa » 'Topal Kemal Çetesi'ne polis operasyonu: 9 gözaltı

'Topal Kemal Çetesi'ne polis operasyonu: 9 gözaltı

'Topal Kemal Çetesi'ne polis operasyonu: 9 gözaltı 'Topal Kemal Çetesi' çökertildi, operasyonla 9 kişi gözaltına alındı İstanbul'da otomobil hırsızlarına operasyon anı polis kamerasındaİSTANBUL - 'Topal Kemal Çetesi' olarak bilinen otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi.

08.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:32
'Topal Kemal Çetesi'ne polis operasyonu: 9 gözaltı
'Topal Kemal Çetesi' çökertildi, operasyonla 9 kişi gözaltına alındı
'da otomobil hırsızlarına operasyon anı polis kamerasında
İSTANBUL - 'Topal Kemal Çetesi' olarak bilinen otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler Sultangazi, Kağıthane, Avcılar ve Bahçelievler ilçelerinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. , olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından 4 ilçede park halinde bulunan otomobilleri çekiciye yükleyerek çalan şahısların kimliğini tespit etti. Ekipler, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, 5 Kasım Pazartesi günü İstanbul ve Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarla çete lideri 'Topal Kemal' lakaplı Kemal K. ve 8 çete üyesi yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin 4 ilçede çekiciye yükleyerek çaldıkları minibüs ve kamyonetleri İkitelli'de bulunan ve şüphelilerden birine ait olduğu öğrenilen bir yedek parçacıda parçaladıktan sonra sattıkları belirlendi.
'Topal Kemal' olarak bilinen Kemal K. ve 8 çete üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin çaldıkları araca ait parçaları yedek parçacıya getirdiği görüldü.
'Topal Kemal Çetesi'ne polis operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:50   Esad rejiminden İdlib'e hava saldırdısı: 3 ölü
14:46   Aydın'da 22 bin araca 8 milyon lira ceza kesildi
14:45   Niksar'da Bizans ve Osmanlı Dönemine ait sikkeler ele geçirildi
14:44   Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şahıs adliyeye sevk edildi
14:41   Kamu kuruluşundan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
10:55   Kendisine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü yaşlı adamı öldüren sanığa hapis cezası
03:25   Aksaray'da miras kavgası: Baba oğlunu vurarak öldürdü
00:48   Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:55   Şişli'de kontrolden çıkan otomobil evin salonuna daldı!
22:34   Avcılar'da bir doktorun, çocuğunun annesi meslektaşını vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 14:58:37