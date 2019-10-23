Topal Şükran'ın Maceraları Filmi

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Şükran, 10 yaşındayken geçirdiği kazanın ardından sakar kalır. Artık yetişkin bir kadın olan Şükran, insanlar ile arasında bir bağ kurmaya çalışsa da bir türlü başarılı olamaz. Karşı cins ile kurduğu ilişkilerde her daim mutsuz olan Şükran, hem cinsine yönelmeye karar verir. Ancak burada da durum pek farklı olmaz. Büyük bir çaresizlik içinde olan Şükran'ın durumu aslında diğer insanlardan çok da farklı değildir.Onur ÜnlüOnur ÜnlüSerhat Kılıç, Demet Evgar, Halil BabürDramaTopal Şükran'ın MaceralarıTN Yapım2018TürkiyeTürkçeTN Yapım01.01.2070