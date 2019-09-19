Topaloğlu: "Bu ülkede özgürce yaşayabiliyorsak bunu kahraman gazilere ve aziz şehitlere borçluyuz"

SAMSUN (İHA) – 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen Gaziler Günü anma programına katılan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Bugün biz bu ülke üzerinde özgürce yaşayabiliyorsak bunu kahraman gazilere ve aziz şehitlere borçluyuz" dedi.



19 Mayıs ilçesinde, 19 Eylül Gazileri Anma Günü münasebetiyle gerçekleştirilen program, saat 10.00'da 19 Mayıs Kaymakamlığı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törende konuşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Bugün biz bu ülke üzerinde özgürce yaşayabiliyorsak bunu kahraman gazilere ve aziz şehitlere borçluyuz. Onların Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar bağımsız yaşatmak uğruna gösterdikleri kahramanlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Gaziler ile gazi ve şehit yakınlarına sahip çıkmak, itibarlarının korunması ve hak ettikleri koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü çabaya destek olmak öncelikli görevler arasında olmaya devam edecektir. Bu vesile ile bu anlamlı günde başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin temel niteliklerinin muhafazası için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diler. Siz kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA